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Автомобили Volvo не допустят к рулю нетрезвых водителей

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Взято с Pixabay

Шведский автопроизводитель Volvo оснастит свои новые авто уникальной системой, которая сможет распознавать усталость и опьянение у водителя, не позволяя ему управлять машиной или ограничивая скорость движения.

Согласно статистическим данным почти 30 процентов всех ДТП в США произошли из-за водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, поэтому компания решила заняться борьбой с подобными нарушителями. Ее новая система базируется на использовании особого компьютера, который будет получать данные с мини-камер и изучать мимику, взгляд и реакцию человека на разнообразные просьбы (к примеру, держать обе руки на рулевом колесе). Внешние камеры займутся отслеживанием положения машины на дороге.

Если компьютер заметит, что водитель слишком отвлечен от управления авто, то он тут же снизит скорость и пошлет оператору спецсигнал. Если же автомобилист вообще никак не реагирует на призывы машины, то система остановит ее на обочине. Подобные транспортные средства должны будут появиться через 2-3 года.

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