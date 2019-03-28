Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Aurus собирается выпустить парадный кабриолет к 9 мая

Дата:
Есть видео

Отечественный автопроизводитель Aurus собирается представить премиальный кабриолет, который будет использоваться на военных парадах и шествиях.

Не исключено, что некоторые автомобили поступят в открытую продажу. Дизайн новинки в целом будет повторять внешний вид модели Senat S600. Серийный вариант оснастят складной мягкой крышей. Салон оборудуют особым регулируемым поручнем, который позволит пассажирам ездить стоя.

В сообщении от представителей бренда указывается, что работы над машиной подходят к концу, поэтому ее дебют должен состояться уже в этом году 9 мая на московском параде Победы. Ранее на шествии использовались кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, изготовленные 10 лет назад.

Новости по теме:

  1. В Актобе Нива столкнулась с локомотивом, водитель погиб
  2. Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера
  3. В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

Эти новости могут вас заинтересовать

Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России по результатам января

BMW опубликовал новое видео с кроссовером X7

Автомобили Lada подорожали на 15 – 25 тыс рублей из-за НДС

Volkswagen собирается выпустить новый электрический внедорожник T-Rug

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках