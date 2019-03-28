Aurus собирается выпустить парадный кабриолет к 9 мая

Отечественный автопроизводитель Aurus собирается представить премиальный кабриолет, который будет использоваться на военных парадах и шествиях.

Не исключено, что некоторые автомобили поступят в открытую продажу. Дизайн новинки в целом будет повторять внешний вид модели Senat S600. Серийный вариант оснастят складной мягкой крышей. Салон оборудуют особым регулируемым поручнем, который позволит пассажирам ездить стоя.

В сообщении от представителей бренда указывается, что работы над машиной подходят к концу, поэтому ее дебют должен состояться уже в этом году 9 мая на московском параде Победы. Ранее на шествии использовались кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, изготовленные 10 лет назад.