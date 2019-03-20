Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Сегодня, 20 марта 2019 года, пресс-служба компании Apple представила второе по счёту поколение наушников AirPods.

Как известно, беспроводные наушники оснащены чипом H1. Чип напрямую влияет на качество воспроизведения. Более того, благодаря использованию чипа нового поколения инженерам из Apple удалось продлить работу наушников в режиме разговора вполовину.

Также именно благодаря функциональному чипу наушники AirPods второго поколения поддерживаю функции Siri – голосового помощника, разработанного для пользователей продукции компании.

Вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер заявил прессе, что во втором поколении наушников удалось добиться кристальной чистоты звука.

Известно, что наушники будут поддерживать беспроводную зарядку, которая доступна благодаря входящему в комплект чехлу. Заказать наушники уже можно на официальном сайте компании. Беспроводной зарядный чехол в комплекте увеличит стоимость наушников до 16 990 рублей, в то время как версия со стандартным чехлом стоит 13 490 рублей. Отдельно чехол для беспроводной зарядки наушников обойдётся потенциальному покупателю в 6 590 рублей.