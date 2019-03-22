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НАУКА

Антропологи рассказали, как возникли карающие боги

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Исследователи из разных стран изучили эволюцию религий, начиная с каменного века и заканчивая промышленной революцией, и выяснили, что карающие боги возникли из-за резкого увеличения популяции людей.

В проведенном исследовании ученые нашли связь между повышением сложности общественных структур и возникновением мстительных богов, насылающих кару на своих последователей. Они изучили свыше 400 обществ, обитавших в 30 регионах планеты, за последние 10 000 лет. В результате оказалось, что, чем быстрее росла цивилизация, тем сильнее люди верили в карающих богов.

Патрик Сэвидж, один из авторов научной работы, отметил, что с помощью религий удавалось стабилизировать общество. В небольших общинах все друг друга хорошо знали, однако в крупных государствах люди уже не представляли, кому можно довериться. В этот момент и появилась вера во всемогущего бога, постоянно следящего за всеми и карающего их за прегрешения.

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