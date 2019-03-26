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Американский зонд LRO обнаружил на Луне «мигрирующие» пятна замерзшей воды

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Космический аппарат LRO, принадлежащий НАСА, смог обнаружить на лунной поверхности «мигрирующие» участки замерзшей воды. Ледовые покрытия появляются то в одних, то в других зонах.

Замерзшую воду на Луне смог впервые обнаружить индийский зонд «Чандраян-1». После этого ею заинтересовались американские специалисты, которые выяснили, что ледяные пятна неизвестным образом передвигаются в границах полярных и приполярных широт.

Исследователи пока что выдвинули только одну гипотезу. Согласно ей Солнце растапливает лед и превращает ее в пар, который впоследствии направляется к более холодным зонам. В них из газообразного состояния вода переходит в твердое, заполняя тем самым другие кратеры.

Американский зонд LRO обнаружил на Луне «мигрирующие» пятна замерзшей воды

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