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БИОЛОГИЯ

Американские ученые доказали полезность пива

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Американским исследователям удалось обнаружить у пива полезные качества для здоровья человека. Они были указаны в недавно опубликованной научной работе.

В рамках эксперимента на лабораторных мышах специалисты из Соединенных Штатов смогли найти пользу от употребления этого спиртосодержащего хмельного напитка. Они выяснили, что пиво может помочь людям, которые страдают от диабета, ожирения или проблем с артериальным давлением.

В течение определенного периода времени грызунам давали вредную пищу, чтобы ухудшить их самочувствие. Затем животных поделили на две группы: одну поили пивом, а другую – обычной водой. В результате ученые заметили, что мыши из первой команды начали в меньшей степени подвергаться недугам.

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