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ТЕХНОЛОГИИ

Airbus успешно испытал беспилотное аэротакси Vahana

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Сотрудники американского отделения европейской компании Airbus заявили о том, что были успешно завершены летные испытания аэротакси Vahana с автопилотом.

Летательный аппарат может осуществлять посадку и взлет в вертикальном положении и при этом лететь на высокой скорости, перестроившись в горизонтальное положение. На смену режимов требуется сравнительно немного времени. В рамках тестирования специалисты проверили все технические характеристики аэротакси.

На испытании воздушный транспорт смог разогнаться до 90 км/ч. В первый раз Vahana был поднят в воздух около года назад. За прошедшее время он осуществил более пятидесяти тестовых полетов, общая продолжительность которых составила 300 минут.

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