Airbus успешно испытал беспилотное аэротакси Vahana

Сотрудники американского отделения европейской компании Airbus заявили о том, что были успешно завершены летные испытания аэротакси Vahana с автопилотом.

Летательный аппарат может осуществлять посадку и взлет в вертикальном положении и при этом лететь на высокой скорости, перестроившись в горизонтальное положение. На смену режимов требуется сравнительно немного времени. В рамках тестирования специалисты проверили все технические характеристики аэротакси.

На испытании воздушный транспорт смог разогнаться до 90 км/ч. В первый раз Vahana был поднят в воздух около года назад. За прошедшее время он осуществил более пятидесяти тестовых полетов, общая продолжительность которых составила 300 минут.