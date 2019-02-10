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КОСМОС

Жители Германии запечатлели на видео «танец» двух светящихся НЛО

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категория: КОСМОС

В немецком городе Штутгарт местным жителям удалось запечатлеть на камеру полет двух неопознанных летающих объектов, испускавших яркий свет.

Авторы опубликованной записи отмечают, что объекты обладали сравнительно небольшими размерами. Они увидели их в ходе прогулки по городу. На кадрах можно увидеть, что НЛО даже не пытаются спрятаться от людей. Необычные сферы сначала подлетали друг к другу, а потом отдалялись, словно выполняли странный «танец».

Специалисты просмотрели данный ролик и заметили, что НЛО в основном летали неподалеку от линии электропередачи. Это натолкнуло их на мысль, что объекты либо питались электроэнергией, либо являлись шаровыми молниями.

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