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ГАДЖЕТЫ

Xiaomi представила в России флагманский смартфон-слайдер Mi Mix 3

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категория: ГАДЖЕТЫ

Китайский производитель гаджетов Xiaomi презентовал в РФ свой новый флагман с выдвижной передней камерой под названием Mi Mix 3. Его выход состоится 14 февраля, а стоимость составит почти 45 тысяч рублей.

Главной особенностью модели является возможность выдвинуть ее заднюю часть, чтобы получить доступ к камере для селфи. Подобное решение позволило специалистам отказаться от «моноброви» и «глаза циклопа» на передней панели устройства. В результате 99 процентов ее поверхности теперь занимает экран.

На гаджете установлен мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 845. Он также оснащен 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Аппарат можно заряжать без использования проводов. Приобрести модель можно будет в крупнейших российских торговых сетях.

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