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Volvo показала обновленный внедорожник XC90

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Шведский автопроизводитель Volvo провел презентацию обновленного варианта внедорожника XC90, получившего гибридную установку и множество дополнительных опций.

Новинка изменилась и внешне: у нее доработали решетку радиатора и поменяли дизайн колесных дисков. К стандартным четырех- и семиместным конфигурациям салона прибавилась еще одна, предназначенная для транспортировки шести человек. К тому же автомобиль теперь может автоматически тормозить, не выезжать на встречную полосу и предупреждать водителя о возможном столкновении.

Линейка двигателей расширилась благодаря улучшенной гибридной установке, которая тратит на 15 процентов меньше топлива, чем предыдущая система. Сборка обновленной версии стартует в конце весны. Продажи автомобиля начнутся немного позднее.

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