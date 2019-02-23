Volvo показала обновленный внедорожник XC90

Шведский автопроизводитель Volvo провел презентацию обновленного варианта внедорожника XC90, получившего гибридную установку и множество дополнительных опций.

Новинка изменилась и внешне: у нее доработали решетку радиатора и поменяли дизайн колесных дисков. К стандартным четырех- и семиместным конфигурациям салона прибавилась еще одна, предназначенная для транспортировки шести человек. К тому же автомобиль теперь может автоматически тормозить, не выезжать на встречную полосу и предупреждать водителя о возможном столкновении.

Линейка двигателей расширилась благодаря улучшенной гибридной установке, которая тратит на 15 процентов меньше топлива, чем предыдущая система. Сборка обновленной версии стартует в конце весны. Продажи автомобиля начнутся немного позднее.