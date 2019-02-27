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Volkswagen превратил Jetta в отдельный молодежный бренд

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Семейство Jetta смогло завоевать огромную популярность среди китайской молодежи, поэтому немецкий автопроизводитель Volkswagen решил превратить его в отдельный суббренд.

В компании отметили, что речь идет о бюджетных автомобилях, которые нацелены на молодых китайцев, не способных пока покупать дорогие премиальные машины. Автомобили JETTA будут выпускаться на совместном предприятии Volkswaggen-FAW, расположенном в КНР. Среди первых моделей будут присутствовать два кроссовера и один седан.

Для новой марки уже была подготовлена торговая сеть, состоящая из двухсот автосалонов. Продажи автомобилей стартуют в 3-м квартале 2019 года. К главным особенностям авто относят оригинальный дизайн и низкую стоимость.

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