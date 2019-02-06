Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Немецкий автопроизводитель Volkswagen презентовал в Гамбурге Passat восьмой генерации в кузове универсал. Он привез на выставку топовые версии модели.

Речь идет об автомобилях, предназначенных для европейского рынка. В отличие от американской версии, внешне они не сильно различаются от своих предшественников. В салоне тоже отсутствуют какие-либо совершенно новые элементы: была заменена панель приборов, установлен новый комплекс мультимедиа с огромным количеством интернет-сервисов и размещены розетки для подзарядки ноутбуков.

К тому же управлять мультимедийной системой теперь можно при помощи голоса, причем необязательно заучивать различные команды – можно объяснить автомобилю свой запрос обычными словами.