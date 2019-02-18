ВМФ США заказал у Boeing большую беспилотную подлодку «Косатка»

Военно-морской флот США заключил контракт с «Боингом» на поставку четырех сверхбольших беспилотных подводных аппаратов (XLUUV). Другими словами: гигантских подводных дронов.

Беспилотные подводные лодки, называемые «Косатками» (Orca), смогут выполнять самые разнообразные задачи, начиная от разведки и заканчивая потоплением кораблей на очень больших расстояниях. Подобные дроны смогут кардинально изменить ход ведения боевых действий в море, предоставляя военным недорогие, одноразовые системы вооружения, которые могут заполнить пробелы в линии обороны или направиться в горячую точку, где пилотируемым судам слишком опасно находиться.

Объявленный сегодня контракт предусматривает, что Boeing получит 43 миллиона долларов за «изготовление, испытание и поставку четырех сверхбольших беспилотных подводных аппаратов «Косатка» (XLUUV) и связанных с ними вспомогательных элементов». Это чуть более десяти миллионов долларов за одну подлодку.

Что получает ВМФ за эти деньги? Многое.

«Косатка» создана на базе демонстрационной субмарины Echo Voyager. Она является беспилотной дизель-электрической подводной лодкой, спущенной на воду с пирса. Дальность ее хода составляет 6500 морских миль (около 12000 километров). Она может плавать в автономном режиме в течение нескольких месяцев. В длину подлодка достигает 15,5 метра, в ширину – 2,5 метра, а в высоту – 2,5 метра. Ее вес составляет 50 тонн.

Субмарина оснащена инерциальной навигационной системой и датчиками глубины, а также может отображать данные о своем местоположении с помощью GPS. Она использует спутниковую связь, чтобы «позвонить домой» и сообщить важную информацию или получить новые задачи. Echo Voyager может погружаться на глубину до 3300 метров и развивает скорость до восьми узлов (около 14,8 километров в час).

Одним из важнейших элементов Echo Voyager является модульная система полезной нагрузки, которая позволяет ей принимать разные полезные нагрузки для выполнения различных задач. Беспилотная подлодка имеет внутренний грузовой отсек объемом 56,6 тысячи литров, длиной десять метров и грузоподъемностью восемь тонн. Она также может нести внешние полезные нагрузки, свисающие с ее корпуса.

Неизвестно, насколько «Косатка» окажется лучше, чем Echo Voyager. Согласно изданию U.S. Naval Institute News этот беспилотник будет способен «противодействовать глубинным минам, подводным лодкам, надводным кораблям, радиоэлектронным системам и воздушным ударам». Orca может нести сонар в качестве полезной нагрузки, отлавливая подлодки противника, а затем отправляя данные об их местоположении дружественным вертолетам и надводным судам.

«Косатку» можно также оснастить легкой торпедой Mk. 46, чтобы она смогла самостоятельно уничтожать противников. На нее можно установить более тяжеловесную торпеду Mk. 48 для потопления надводных кораблей или даже противокорабельные ракеты. Orca способна сбрасывать грузы на морское дно, обнаруживать или самостоятельно закладывать мины. Модульная система полезной нагрузки и программное обеспечение с открытой архитектурой обеспечивают быструю настройку беспилотника в зависимости от поставленных задач.

Столь огромная универсальность для одного морского аппарата кажется невозможной, особенно учитывая его стоимость. Ближайшим эквивалентом ему является боевой корабль ВМФ, который стоит 584 миллиона долларов и имеет экипаж из 40 человек. Хоть подобное судно быстрее плавает, имеет преимущество в виде экипажа и несет большую полезную нагрузку, однако Orca полностью автономна и стоит заметно дешевле.

Для выполнения таких миссий, как борьба с подводными лодками, десятки дешевых «Косаток» смогут гораздо лучше защитить район, чем один надводный корабль или, возможно, даже пилотируемая субмарина. Одна береговая бригада сможет управлять несколькими беспилотниками, позволяя им работать независимо друг от друга в течение нескольких дней или даже недель до выдачи новых приказов.

Еще одно преимущество беспилотных подводных аппаратов: они считаются одноразовыми и могут работать в опасных водах, не рискуя при этом человеческими жизнями. «Косатка» может притвориться полноразмерной подводной лодкой, ожидая, пока вражеские субмарины не сделают выстрел, а настоящая атомная подлодка класса «Вирджиния» тем временем будет отсиживаться в безопасном месте, ожидая подходящего момента для контратаки. Orca может выполнять опасные задания, такие как установка мин в хорошо защищенных водах, оставив смертельный сюрприз для врагов, считающих, что минирование в их регионе является слишком опасным делом для пилотируемого корабля.

«Косатка» может стать или не стать оружием, которое окажется полноправным членом флота, однако покупка ВМФ сразу четырех дронов указывает на то, что он планирует использовать их для выполнения реальных задач. Не исключено, что он закупает достаточно беспилотников, чтобы продолжить испытания, имея при этом несколько экземпляров под рукой для реального использования.

Такие недорогие аппараты как Orca могли бы иметь большое значение для реализации одного из самых недооцененных преимуществ беспилотных воздушных, сухопутных и морских беспилотников: снизить неконтролируемые расходы на современные системы вооружения. В то время как стоимость пилотируемых кораблей, скорее всего, не уменьшится в ближайшее время, недорогие беспилотные корабли могут снизить общие расходы при одновременном расширении возможностей флота.