Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обладатели новейших гаджетов iPhone XS и XS Max начали массово жаловаться на то, что в камере их устройств появились трещины. Схожая проблема в свое время наблюдалась у iPhone X.

По словам владельцев смартфонов Apple, сильнее всего их злит тот факт, что работники компании отказываются считать эту неисправность гарантийным случаем. На официальном ресурсе американского бренда появилось уже свыше 600 отрицательных отзывов, связанных с дефектами защитного стекла. Многие пользователи указывают на то, что не роняли и не ударяли свои гаджеты.

Один из владельцев девайса и вовсе опубликовал доказательство явного брака, так как у его смартфона модуль камеры попросту отвалился. Ранее он сообщал, что под защитным стеклом у устройства начала скапливаться пыль и грязь, мешавшая делать снимки.