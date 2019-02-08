Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ГАДЖЕТЫ

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

Обладатели новейших гаджетов iPhone XS и XS Max начали массово жаловаться на то, что в камере их устройств появились трещины. Схожая проблема в свое время наблюдалась у iPhone X.

По словам владельцев смартфонов Apple, сильнее всего их злит тот факт, что работники компании отказываются считать эту неисправность гарантийным случаем. На официальном ресурсе американского бренда появилось уже свыше 600 отрицательных отзывов, связанных с дефектами защитного стекла. Многие пользователи указывают на то, что не роняли и не ударяли свои гаджеты.

Один из владельцев девайса и вовсе опубликовал доказательство явного брака, так как у его смартфона модуль камеры попросту отвалился. Ранее он сообщал, что под защитным стеклом у устройства начала скапливаться пыль и грязь, мешавшая делать снимки.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Xiaomi представила в России флагманский смартфон-слайдер Mi Mix 3
  2. Молодой хакер из Германии нашел способ украсть пароли всех пользователей macOS
  3. Опубликованы новые рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy F

Эти новости могут вас заинтересовать

ASUS представила новый безрамочный флагман ZenFone 5

Huawei собирается первой выпустить смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi раскрыл дату презентации флагманского смартфона Mi 8 в России

Новый Huawei P-Series могут оснастить 40-мегапиксельной камерой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках