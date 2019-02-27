Вдвое превышающий Нью-Йорк айсберг может разорвать Антарктиду на части

Согласно новым снимкам, сделанным космическими аппаратами НАСА, значительная часть Антарктиды вскоре может стать одним гигантским айсбергом. Кусок льда, вдвое превышающий размеры Нью-Йорка, близок к разрыву от своего шельфового ледника, и когда этот айсберг отсоединится, он может дестабилизировать весь шельф, унося за собой миллионы тонн льда.

Ледниковый шельф Бранта, расположенный в Западной Антарктиде, отслеживался специалистами НАСА в течение многих лет, однако ученые впервые забеспокоились о его состоянии, после того как на нем образовалась большая трещина, которая начала быстро разрастаться в восточном направлении. Впервые этот разрыв был обнаружен в октябре 2016 года, поэтому он получил прозвище «Хэллоуинская трещина». С тех пор она постоянно растет вглубь.

Сама по себе эта трещина не стала бы поводом для беспокойства, однако недавно НАСА заметило вторую трещину, которая тревожит ученых гораздо сильнее первой. Она образовалась в южной части шельфа Бранта и двигается на север с устойчивым темпом около 4 километров в год, а расстояние до Хэллоуинской трещины составляет около 4,8 километра.

Когда вторая трещина объединится с первой, огромный кусок ледяного шельфа Бранта, который примерно в два раза больше Нью-Йорка, отколется и упадет в море. Впрочем, в данном явлении нет ничего страшного, ведь крупные айсберги постоянно отрываются от Антарктиды. Проблема заключается в том, что факторы, приведшие к образованию столь большого айсберга, могут вызвать дополнительные разрывы, что может привести к обрушению всего шельфового ледника.

В этом случае образовавшийся кусок льда окажется самым большим когда-либо сформировавшимся из шельфового ледника Бранта айсбергом с момента начала наблюдений за ним в 1915 году. На данный момент времени не существует никаких способов выяснить, что айсберг таких размеров может сделать со всем ледниковым шельфом. Возможно, это вообще ни к чему не приведет, а может, станет причиной краха всего региона. В последнем случае он способен даже начать дестабилизировать соседние зоны.