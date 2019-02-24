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В Великобритании на видео запечатлели создающий облачные тоннели НЛО

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На британских землях местные жители смогли запечатлеть на видео таинственный НЛО, создававший облачные туннели для перемещения по воздуху.

Соответствующий ролик был опубликован в Сети известным экспертом в сфере уфологии Скоттом Уорингом. На его кадрах демонстрируется неопознанный летающий объект, пролетающий над землями Восточного Сассекса. Специалист уверен, что между туннелеобразными облаками и кораблем пришельцев имеется прямая связь.

По мнению уфолога, туннели необходимы инопланетянам для незаметного перемещения по небу. Однако в этот раз представители внеземной расы не смогли создать облака достаточной плотности, поэтому их и заметили люди.

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