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ЗДОРОВЬЕ

В Ульяновском училище у 26 курсантов обнаружили эхинококкоз

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категория: ЗДОРОВЬЕ

В суворовском училище, расположенном в Ульяновске, была зафиксирована вспышка заболевания эхинококкоз. Информация об этом была сообщена представителями регионального Минздрава.

Согласно заявлению работников ведомства после проведенного медицинского обследования было выявлено, что 26 курсантов болеют эхинококкозом. Данное происшествие решили прокомментировать в самом училище. По словам представителя образовательного учреждения, учащиеся, скорее всего, заразились этой болезнью в результате контакта с больным животным.

В Минздраве отметили, что курсантов не стали госпитализировать, так как угрозы их здоровью и жизни нет, а болезнь не распространяется от человека к человеку. Лечение включало в себя прием определенных таблеток.

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