В Швейцарии роскошный отель наложил частичный «запрет на селфи» в бесконечном бассейне

Пятизвездочный отель Bürgenstock-Resort, расположенный в центральной Швейцарии, решил ограничить использование мобильных телефонов в своем бесконечном бассейне после жалоб от некоторых гостей на то, что им мешают люди, которые постоянно делают селфи.

Впечатляющий бассейн, появившийся на вновь открывшемся курорте, находящемся над озером Люцерн, стал настоящим хитом в социальной сети Instagram, после того как люди начали размещать свои фотографии, на которых они любуются величественными швейцарскими Альпами.

Но курорт решил обуздать безумную селфиманию в бассейне, введя так называемые «часы вспышки и всплеска».

В соответствии с новой системой, которая в настоящее время находится на стадии тестирования, в бассейне мобильные телефоны можно использовать только с 7:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00. Это относится также к посещению бассейна детьми старше трех лет.

Этот шаг является ответом на возникновение напряженных отношений между частыми гостями отеля и тысячами людей, которые посещают курорт всего на один день ради селфи.

Стремясь поддерживать высокие стандарты, отель также ввел дресс-код, названный им «повседневным шиком». Теперь гости должны носить как минимум элегантные джинсы, футболки и кроссовки, чтобы иметь возможность посетить местные бары и рестораны.

«Гости нашего отеля не хотят видеть людей в обычных спортивках в ресторане Lake View Lounge», – сообщил директор отеля Роберт Херр журналистам регионального новостного сайта Zentralplus.

Bürgenstock-Resort – не единственное место в Швейцарии, борющееся с высокой популярностью в сети Instagram.

Менеджеры ресторана Äscher, расположенного на северо-востоке страны, прямо на склоне утеса, в прошлом году решили перебраться в другое место, после того как число их посетителей многократно выросло из-за известности в социальных сетях.