В Сети появилось видео с концептами новых iPod touch и iPhone XI

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются концепты новых гаджетов iPod touch и iPhone XI, созданных дизайнером Хасаномой Каймаком.

Концепты разработаны на базе слухов и предположений от инсайдеров и экспертов, которые не были официально подтверждены компанией. По этой причине финальные варианты моделей могут выглядеть совершенно иначе. По мнению Каймака, новый плеер iPod будет во многом схож с моделью 2018 года, однако получит дисплей с диагональю 7 дюймов и мощные технические параметры, как в компании планируют позиционировать его в качестве игрового гаджета.

Что касается iPhone XI, то он может получить четвертную камеру, которая будет размещена на задней стороне смартфона в виде прямоугольного модуля. Объем его постоянной памяти, возможно, составит 512 гигабайт.