В Сети опубликован первый снимок салона нового Land Rover Defender

В соцсети «Твиттер» был размещен первый фотоснимок интерьера модели Land Rover Defender следующей генерации. Судя по всему, автомобиль получит совершенно новый салон.

Эксперты отмечают, что новинку оснастят абсолютно новой панелью приборов, большим горизонтальным тачскрином и электронным переключателем трансмиссии. На центральной консоли можно также увидеть различные переключатели, которые, скорее всего, позволяют управлять климатической системой или выбирать режимы передвижения.

Ранее в Сети также отмечали, что новая версия модели будет значительно изменена и внутренне. К примеру, вместо 8-цилиндрового мотора будут использоваться бензиновые и дизельные турбированные двигатели объемом 2,0 литра. Компания может также выпустить вариант с гибридной системой. Официальная премьера новинки намечена на текущий год.