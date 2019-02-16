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АВТО

В России скоро начнутся продажи элегантного универсала Kia ProCeed

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На российском авторынке во втором квартале текущего года должны будут стартовать продажи южнокорейского универсала Kia ProCeed. Ближе к релизу новинки будут опубликованы сведения о ее ценах и комплектациях.

Представители бренда отметили, что на территории РФ автомобиль будет оснащаться одним из двух турбированных моторов на выбор: 1,4-литровым GDI мощностью 140 «лошадок» или 1,6-литровым GDI, выдающим 200 лошадиных сил. Оба двигателя смогут работать вместе с 7-скоростным «роботом».

Официальный дебют новинки состоялся на Парижском мотор-шоу в прошлом году. Он создан на базе прототипа Proceed Concept, но имеет несколько отличий от него. Внешний вид и конструкция модели были созданы европейскими специалистами.

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