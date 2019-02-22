В России открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S

Крупные российские торговые сети сообщили вчера, 21 февраля, о начале приема предварительных заказов на новые гаджеты из серии Samsung Galaxy S.

Официальная презентация новинок состоялась в минувшую среду. На ней были представлены три смартфона: S10+, S10 и S10e, которые в России можно предзаказать за 77, 69 и 57 тысяч рублей соответственно. Самая дорогостоящая версия, имеющая керамический корпус, 12 гигабайт ОЗУ и 1 терабайт ПЗУ, и вовсе продается за 125 тысяч рублей.

Если заказать новое мобильное устройство сегодня, то его доставка будет осуществлена уже в начале марта. Согласно словам Давида Борзилова, вице-президента «Связного», покупатели проявляют огромный интерес к новым южнокорейским смартфонам.