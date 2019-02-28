В Петербурге в результате ночного ДТП на КАД погибли два человека

В городе Санкт-Петербург случилась смертельная дорожная авария, в которой погибли два человека, находившиеся в легком автомобиле.

В местных средствах массовой информации указывается, что происшествие случилось в ночное время суток на одиннадцатом километре кольцевой автомобильной дороги. По предварительным сведениям, водителю не удалось справиться с управлением авто, из-за чего оно столкнулось с ограждением на высокой скорости.

Водитель и пассажир легковой машины получили не совместимые с жизнью травмы и погибли на месте. В районе ДТП уже работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших.