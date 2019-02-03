В партии картофеля из Франции обнаружена граната времен Первой мировой войны

Немецкая ручная граната времен Первой мировой войны была обнаружена в одной из партий французского картофеля, импортированного для фабрики в Гонконге, производящей чипсы. Об этом сообщила местная полиция.

Взрывоопасный предмет был безопасно уничтожен, после того как его обнаружили в субботу на фабрике закусок Calbee.

«Граната находилась в нестабильном состоянии, потому что ранее была разряжена, но при этом не взорвалась», – отметил суперинтендант Уилфред Вонг Хо Хон во время беседы с журналистами.

Полицейские взорвали ее на месте, сообщил Вонг, показав при этом видео, на котором демонстрируется, как офицеры по обезвреживанию бомб упаковывают гранату в дренажный канал на фабрике, а затем подрывают ее.

Ширина гранаты составляла восемь сантиметров, а весила она около одного килограмма.

«Согласно имеющейся на сегодняшний день информации известно, что граната была импортирована из Франции вместе с другим картофелем», – сообщил Вонг.

Предполагается, что граната была оставлена в траншее во время Первой мировой войны, а потом случайно собрана вместе с картофелем, посаженным столетие спустя на месте бывшего поля битвы.

«Если учесть, что граната была покрыта грязью, то, вероятнее всего, она была просто брошена солдатами прямо на поле боя. Либо ее кинули во врага, но она не разорвалась, поэтому ее оставили лежать на земле», – заявил военный историк Гонконгского университета Дейв Макри в интервью газете South China Morning Post.

«Канаву затем засыпали и использовали в качестве поля для выращивания картошки, а взрывчатку случайно бросили в ту же емкость, что и собранный картофель… и отправили в Гонконг».

Полицейские Гонконга привыкли иметь дело со старыми боеприпасами. Правда, речь в основном идет об американских бомбах, которые сбрасывались на город во время Второй мировой войны в попытке выбить из него японскую армию вторжения.

В прошлом году отряд по обезвреживанию бомб смог найти и уничтожить три крупных взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, два из которых были обнаружены на площадке в оживленном районе Ванчай, где велись работы по строительству новой железнодорожной станции метро.

Неразорвавшиеся бомбы или гранаты военного периода времени часто обнаруживаются туристами или строителями в южном китайском городе, который был местом ожесточенных боев между японскими и британскими союзными войсками в 1941 году.

Тогдашняя британская колония подвергалась сильным бомбардировкам со стороны США и союзных войск, после того как город был захвачен японскими силами.