В Испании задержаны таксидермисты, делавшие чучела из исчезающих видов животных

Белый носорог, африканский лев и бенгальский тигр входят в число более 200 животных, обнаруженных в незаконной мастерской по таксидермии, расположенной на юге Испании.

Шесть человек были арестованы по подозрению в хранении и обороте исчезающих видов животных, находящихся под охраной государства, после шокирующей находки в Аликанте.

Гражданская гвардия также обнаружила бегемота, африканского крокодила, африканскую антилопу и жирафа.

Большая часть работ по таксидермии была проведена прямо в мастерской без соответствующей лицензии и необходимых ресурсов по ликвидации отходов.

По мнению следователей, некоторые части тел животных могли быть сброшены в канализационную систему, что создает «значительный риск для здоровья местного населения».

Операция по задержанию преступников была начата, после того как агенты обнаружили в интернете сообщения, в которых злоумышленники рекламировали чучела редких зверей.

Им удалось отследить рекламу до таксидермистов, находившихся в Аликанте.

Большинство животных были изъяты со склада, а другие чучела удалось найти в доме таксидермиста, расположенного в городе Мучамиэль.

Все изъятые животные оказались включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), подписанную более чем 180 странами.