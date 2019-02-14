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ГАДЖЕТЫ

В iOS обнаружен способный вывести из строя iPhone баг

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Одному из пользователей соцсети «Твиттер» удалось выяснить, что гаджеты Apple, на которых установлена iOS 12, начинают перезагружаться, если 5 раз произнести слово «дефис» во время голосового набора.

Чтобы привести в действие этот баг, необходимо открыть цифровую клавиатуру и включить режим голосового ввода. Затем владелец девайса должен произнести слово «дефис» ровно 5 раз. Устройство не выдержит подобного напора и его дисплей станет черным на 5-6 секунд. Потом на экране появится значок перезагрузки, а в конце возникнет меню блокировки.

Американская компания на данный момент никак не отреагировала на сведения об обнаруженном баге. Возможно, ее специалисты уже принялись за его исправление, поэтому она ждет хоть каких-то результатов, чтобы затем рассказать о них своим клиентам.

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