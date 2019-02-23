В Бразилии показана засекреченная в России серийная версия Renault Arkana

Бразильское отделение французской компании Renault рассекретило внешность серийного варианта Arkana, зарегистрировав патент на промышленную версию авто.

Однако, судя по представленным изображениям, автомобиль окажется идентичен прототипу, который впервые был представлен на мотор-шоу в Москве. Без изменений даже остались колесные диски, дизайн которых многим показался излишне концептуальным для серийного авто. В бразильских СМИ отмечают, что производство машины в стране начнется до 2021 года.

Напоминаем, что новинка разработана на базе усовершенствованной архитектуры B0+. Она оборудована турбированным двигателем EnergyTCe объемом 1,3 литра и мощностью 170 «лошадок». Мотор сможет работать как вместе с вариатором, так и АКП. В России продажи авто должны начаться уже в этом году.