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Уфологи обнаружили в Антарктиде следы падения НЛО

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Специалистам в сфере уфологии из США удалось обнаружить на горах Антарктиды следы падения неопознанного летающего объекта.

Согласно заявлениям американских уфологов НЛО рухнул в районе Трансантарктических гор, находящихся в отдаленном районе заснеженного континента. На это указывают недавние спутниковые снимки, которые регулярно публикуются в Сети. Исследователи отмечают, что корабль пришельцев взорвался при ударе об землю, но они все еще не могут найти его обломки.

Судя по огромной борозде, оставленной на склоне горы, звездолет после крушения скатился вниз на несколько десятков метров. Затем случился мощный взрыв. Сейчас уфологи выясняют, когда произошел данный инцидент, чтобы затем найти сам корабль.

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