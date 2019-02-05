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КОСМОС

Уфолог заметил в лунном кратере потерпевший крушение НЛО

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категория: КОСМОС

Популярный специалист в области уфологии Скотт Уоринг опубликовал на страничках своего блога фотографии неопознанного летающего объекта, похожего на звездолет из «Трансформеров».

Исследователь нашел данный НЛО на фотоснимках НАСА. Он обладает формой в виде треугольника и большим количеством различных выпуклостей. Учитывая отражения от его поверхности, можно предположить, что он изготовлен из металла. Однако специалист уверен, что корабль поврежден.

По словам Уоринга, этот объект упал в кратер Луны не позднее 250 000 лет назад. В ином случае его бы уже давно покрыл толстый слой лунной пыли. Он призвал страны отправить экспедицию к кораблю, чтобы отремонтировать его и привезти на Землю.

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