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НАУКА

Ученые: в результате глобального потепления изменится цвет мирового океана

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категория: НАУКА, ОКЕАН

Исследователи сообщают, что к концу текущего века у мирового океана изменится цвет. Это произойдет из-за глобального потепления, которое станет причиной значительного увеличения количества некоторых водорослей.

Большинство людей вряд ли заметят данные изменения, так как возле экватора он все так же будет казаться ярко-зеленым, а в субтропиках – синим. Однако контрастность и яркость воды увеличатся, так как повысится концентрация хлорофилла. К тому же ученые отмечают, что пищевые цепочки в морях и океанах значительно изменятся.

По словам специалистов, трудно определить все последствия данных сдвигов. Некоторые отмечают, что они могут привести к гибели множества морских обитателей, так как те отравятся кислотой, выделяемой водорослями.

Ранее в Тихом океане на видео запечатлели мощную вспышку энергии.

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