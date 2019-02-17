Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Ученые создали автоматический генератор текста на основе искусственного интеллекта

Дата:

На этой неделе исследователи заявили о том, что они разработали автоматический текстовый генератор с использованием искусственного интеллекта, который оказался настолько хорош, что создатели пока решили скрыть его детали.

Это программное обеспечение, разработанное специалистами OpenAI, может использоваться для написания новостных историй, обзоров продуктов и других видов статей, которые выглядят заметно реалистичнее предыдущих творений, написанных компьютером.

OpenAI – это крупный исследовательский центр, поддерживаемый Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX, а также компаниями Amazon и Microsoft. Его представители заявили, что новое программное обеспечение «демонстрирует невероятную производительность во многих тестах моделирования языка», включая обобщение и перевод.

Однако они не собираются выпускать программу для широкой общественности.

«По причине нашей озабоченности по поводу вредоносного использования этой технологии мы не станет выпускать обученную модель», – сообщили исследователи OpenAI в своем блоге в четверг.

В этой новости говорится о потенциальном прорыве в области компьютерного генерирования текста, который выглядит весьма правдоподобно, но при этом может оказаться потенциально опасным для людей.

Исследователи заявили, что существует множество способов использования программы в мошеннических целях, включая создание фейковых новостных статей, выдачу себя за других людей в Интернете и автоматизацию поддельного контента в социальных сетях.

В одном из примеров программу снабдили всего одним абзацем о «стаде единорогов, живущих в отдаленной, ранее неисследованной долине, расположенной в Андах». На его основе она написала новостной сюжет на 300 слов.

«Общественность в целом должна будет научиться скептически относиться к тексту, который они находят в Интернете. Ранее люди смогли научиться этому в отношении изображений, которые могут подделываться с помощью разнообразных программ», – пишут исследователи, ссылаясь на видео, созданные с использованием искусственного интеллекта и пользующимися большой популярностью в Сети.

Специалисты заявили, что их модель под названием GPT-2 «превосходит другие языковые программы», обученные таким задачам, как публикация уникальных записей в Википедии, новостей или книг, без необходимости какого-либо специального обучения.

Новости OpenAI являются последней демонстрацией того, насколько быстро компьютеры смогли приобрести языковые навыки. Они также показывают высокие результаты IBM Project Debater в рамках открытого конкурса с профессиональным чемпионом по дебатам.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Исследователи назвали антилазер идеальным поглотителем
  2. Ученые выяснили, где Вселенная скрывает свою «недостающую» массу
  3. NASA скоро вернется на Луну и возьмется за ее освоение

Эти новости могут вас заинтересовать

Создан гидрогель, восстанавливающий кожу на месте ожога

Tesla рассчитывает улучшить существующую технологию полуавтоматического вождения

Жизнь на Марсе была на миллионы лет раньше, чем предполагалось

Компания Boeing представила скафандр нового поколения для астронавтов — видео

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP