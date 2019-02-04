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Астрономия

Ученые считают Оумуамуа остатками межзвездной кометы

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космоса отмечают, что сигарообразный космический объект Оумуамуа представляет собой часть межзвездной кометы.

Данная гипотеза была выдвинута астрономом Зденеком Секанином, работающим в NASA. По его мнению, это необычное тело давным-давно откололось от огромной кометы и теперь путешествует по звездному пространству «в одиночку». Данное заключение он сделал на основе ранних исследований других специалистов.

В этих работах указывается, что кометы, имеющие параболические орбиты, могут внезапно расколоться перед достижением перигелия. В некоторых случаях от них остаются весьма крупные обломки, которые впоследствии принимают странные формы и обладают уникальными вращательными качествами. Все это можно отнести и к Оумуамуа.

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