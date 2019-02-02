Ученые пытаются узнать сроки полного исчезновения ледяного покрова Гренландии

Ледяной покров Гренландии в прошлом таял немного быстрее в зависимости от температуры, чем сегодня по причине геологических изменений, поэтому большую часть льда на острове можно спасти от таяния, если взять под контроль процесс потепления. Об этом сообщает группа исследователей из штата Пенсильвания.

«Существуют геологические данные, свидетельствующие о том, что ледяной щит был более чувствителен к потеплению и колебаниям температуры в течение последнего миллиона лет, но затем его чувствительность несколько уменьшилась», – отметил Дэвид Поллард, профессор в Институте Земли и Экологических систем штата Пенсильвания.

Слишком сильное потепление приведет к тому, что Гренландия потеряет большую часть или даже весь свой лед в ближайшие столетия, но большинство исследований показывают, что порог теплоты, при которой будет потерян весь лед, еще не достигнут.

Палеоклиматические записи демонстрируют, что большая часть Гренландии была свободна ото льда в течение последних 1,1 миллиона лет, хоть температура тогда была не намного выше, чем сегодня. Данное явление объясняется исследователями тем, что в прошлом под слоем льда имелось гораздо больше тепла, чем сегодня.

Собранные данные показывают, что, когда горячая точка Исландии (источник тепла, который питает исландские вулканы) прошла под северно-центральной Гренландией 80-35 миллионов лет назад, она оставила расплавленную породу глубоко под землей. Однако та при этом не прорывалась через верхнюю мантию и кору, а также не образовывала вулканы, как это было на западе и востоке. Тогда климат Земли был слишком теплым для Гренландии, чтобы она имела ледяной покров, но как только он охладился, образовался щит изо льда, который рос и сужался при начале и завершении ледниковых периодов.

«Наша идея заключается в том, что расплавленная порода была оставлена глубоко под Гренландией в конце ледникового периода, когда ее ледяной щит слегка растаял. Затем он продолжил таять по причине тепла, идущего из-под земли», – отметил Ричард Элли, профессор Университета штата Пенсильвания.

Изменения в ледяном покрове позволили расплавленной породе приблизиться к поверхности Земли, даже к основанию льда. Горячий слой растопил большую часть льда внизу, делая его тонким и скользким, а также ускоряя таяние наверху.

По словам Элли, расплавленная порода пытается подняться. По мере того как ледяной щит растет и сжимается, он, по сути, встряхивает расплав, приводя к появлению импульсов.

«Первые встряски обычно и приводят к большинству движений», – заявляет Элли.

Наибольший эффект наблюдался, когда вырос первый большой ледяной щит, а затем он уменьшился. Более поздние изменения в ледяном покрове тоже влияют на геотермальные потоки, но не так сильно, как в прошлом.

«Гипотеза не опровергает тот факт, что, если нам станет жарко, то лед в Гренландии растает, и никому это не понравится. Она даже не показывает нам, действительно ли геология повлияла на то, что лед на острове в прошлом таял быстрее, чем сейчас», – сказал Элли.

Поллард проверил гипотезу команды, используя числовую трехмерную модель ледяного покрова. Исследователи опубликовали свои результаты в журнале «Геофизических исследований» в январе.

«Скорее всего, большая часть ледяного покрова Гренландии растает, и в ближайшие несколько веков будет способствовать повышению уровня моря. Это исследование является частью головоломки, решение которой позволит выяснить, сколько он будет таять. Мы используем прошлые геологические данные для проверки моделей, которые будут использоваться в будущем», – отметил Поллард.

Если бы сегодня ледяной щит Гренландии полностью растаял, то глобальный уровень моря поднялся бы почти на 7 метров и привел к затоплению прибрежных районов. Часть таких городов, как Нью-Йорк, оказались бы под водой. Команда говорит, что будущие исследования должны объединить геологические и геофизические данные, а также гляциологическую, атмосферную, океаническую и палеоклиматическую информацию, чтобы точно узнать, как и насколько быстро ледяной покров растает. Это также поможет оценить его влияние на повышение уровня моря.

«Если бы мы имели больше данных о том, насколько быстро поднимется уровень моря от потепления, то мы бы смогли принять более разумные решения по исправлению сложившейся ситуации. Это исследование является частью усилий, направленных на то, чтобы предоставить политикам и специалистам по планированию справочную информацию, которая позволит им сделать правильный выбор», – добавил Элли.