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Астрономия

Ученые обнаружили на Марсе следы древних рек

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Исследователи космоса получили новые фотоснимки марсианской поверхности, сделанные зондом Mars Express и показывающие существование на Красной планете древних рек.

Дело в том, что на полученных фотографиях можно увидеть следы, оставшиеся, возможно, от развитой речной системы, которая давным-давно существовала в области Гюйгенс. Специалисты отмечают, что реки и водоемы на Марсе присутствовали около 4-х миллиардов лет назад. Чтобы подтвердить свою теорию они также демонстрируют оставшиеся с тех времен береговые линии.

На размещенных кадрах показан горный регион, находящийся на юге и покрытый огромными кратерами. Не исключено, что вода текла с северного направления в южное, то есть вниз. Ученые добавили, что на Марсе раньше наблюдалась влажная и теплая атмосфера, но из-за неизвестного катаклизма она пропала.

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