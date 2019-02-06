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КОСМОС

Трамп пообещал возобновить полеты астронавтов США на американских ракетах в 2019 году

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категория: КОСМОС, НАУКА

Вчера, 5 февраля, Дональд Трамп, лидер США, заявил, что в текущем году американские астронавты вновь начнут летать в космическое пространство на кораблях, изготовленных внутри страны.

В НАСА решили прекратить осуществление своих пилотируемых полетов около 8 лет назад, закрыв программу «Космических Шаттлов». В результате американцы начали летать на МКС с помощью кораблей «Союз», производимых в РФ. В конце текущего года между Роскосмосом и американским агентством истекает соответствующий контракт.

На сегодняшний день в США сразу две организации проектируют новые космические корабли – SpaceX и Boeing. Пилотируемые полеты на них должны начаться уже этим летом. Зимой-весной будут проведены беспилотные запуски.

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