Сварочный аппарат в быту: чем полезен?

Сварочный аппарат – не очевидный, но на самом деле очень важный инструмент, который просто обязан быть в распоряжении каждого хозяйственного мужчины. И если говорить о сварочном аппарате, который можно было бы использовать в домашних условиях и для бытовых нужд, то необходимо подойти к выбору очень внимательно. Рассмотрим, какими бывают сварочные аппараты и для чего их можно использовать.

Специфика применения сварочных аппаратов

Абсолютно все приборы этого типа, независимо от разновидности, функционируют по принципу электрической дуги. Тем не менее, работают они все несколько по-разному и предназначаются для различных целей. Так что в первую очередь, перед тем как приступить к покупке сварочного аппарата, необходимо определиться со своими целями и задачами. Большое значение имеют материалы, с которыми предстоит работать, протяженность времени, которое прибор должен работать и пиковое значение сварочного тока.

Конечно же, большое значение имеет и ценовой разброс на такие аппараты. Ведь согласитесь, нет никакого смысла приобретать дорогостоящий аппарат, способный практически на все, чтобы затем изредка доставать его с полки только для выполнения элементарных задач.

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Разновидности сварочных аппаратов и сфера их применения

Разделение сварочных аппаратов производится на несколько типов, каждый из которых имеет собственные особенности: автоматы и полуавтоматы, трансформаторы, устройства узкой специализации, инверторы, приборы для контактной сварки.

Для того чтобы понять, какой сварочный аппарат вам подойдет, необходимо понимать, что вы планируете с ним делать. Так, например, для сварки черных металлов лучше всего подойдет трансформатор переменного тока, который имеет плавящийся металлический электрод. Его конструкция максимально проста, но при этом работает он исправно и позволяет сваривать металлы, как встык, так и внахлест. Еще одно их удобство – они работают от сети 220 В, что максимально практично в домашних условиях.

Что же касается наименее подходящих приборов для работы дома, то это сварочные аппараты, работающие с инертными газами. Они дорогостоящие, сложные по конструкции и принципу работы и в освоении поддаются далеко не каждому. Держать такой прибор дома, просто для того, чтобы он был, просто бессмысленно.

Наиболее современными и популярными сейчас считаются сварочные инверторы. Они характеризуются небольшим весом и размером, отлично справляются со сваркой цветных металлов и хорошо работают в условиях низкого напряжения. Правда стоит такое удовольствие недешево.

Классификация сварочных аппаратов на профессиональные и бытовые

Все модели сварочных аппаратов делятся на бытовые, профессиональные и полупрофессиональные модели. Конечно, полупрофессиональные и профессиональные модели способны предоставить куда большие возможности, однако, если речь идет о домашнем использовании, все-таки стоит отдать предпочтение именно бытовым моделям. Они наиболее просты в освоении, удобны в эксплуатации и не требовательны к условиям использования.

Крайне сложно подобрать один универсальный вариант, который подойдет для всех видов работ. Так что перед тем, как приступить к выбору подходящей модели, изначально определитесь с поставленными задачами и оцените масштабы предстоящих работ. Это позволит вам не переплачивать за лишние функции и может значительно сэкономить ваш бюджет.