Subaru показала Legacy следующего поколения

Японский автопроизводитель Subaru продемонстрировал модель Legacy следующей генерации на мотор-шоу в Чикаго.

Новинка разработана на базе модульной платформы SGP, позволившей конструкторам увеличить прочностные характеристики автомобиля, повысить его управляемость и снизить показатели шума. Линейка двигателей будет включать в себя мотор объемом 2,4 литра и мощностью 264 «лошадки», а также 2,5-литровый атмосферный агрегат, выдающий 185 «лошадей». Все они работают вместе с вариатором.

Самые дорогие комплектации модели будут оснащены огромным вертикальным экраном с диагональю 11,6 дюйма, а также множеством различных электронных помощников. Автомобиль сможет следить за усталостью водителя, самостоятельно оставаться на заданной полосе и контролировать «слепые» зоны.