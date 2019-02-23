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Стоимость Nokia 9 PureView с 5 камерами составит 600 евро

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Инсайдеры раскрыли стоимость уникального гаджета Nokia 9 PureView, который будет оснащен сразу пятью матрицами для задней камеры.

Согласно информации, размещенной в Сети, премьера девайса состоится на Барселонской выставке техники MWC, то есть уже завтра. Ранее считалось, что его ценник составит как минимум 749 евро, однако оказалось, что компания будет продавать эту модель «всего» за 600 евро (около 45 тысяч рублей).

По словам экспертов, причиной этому является слегка устаревшая «начинка» гаджета, которую уже нельзя отнести к флагманским параметрам. К примеру, на нем используется процессор прошлого поколения. Однако главная особенность новинки – пятерная камера – никуда не исчезла.

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