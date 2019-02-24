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Стала известна дата начала продаж смартфона Samsung с гнущимся экраном

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Недавно южнокорейским брендом Samsung был представлен гаджет Galaxy Fold с гнущимся безрамочным экраном, а сегодня стала известна дата начала его продаж.

Приобрести новинку можно будет уже 26 апреля текущего года. Напомним, что она оснащена 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В ее экран встроен новый дактилоскопический сканер. Устройство также обладает сразу двумя аккумуляторами и усовершенствованным чипсетом.

Благодаря новым технологиям девайс сможет заряжаться автоматически, если неподалеку от него имеются источники электроэнергии. Он также способен подзаряжать другие мобильные устройства. Galaxy Fold можно будет приобрести в одной из четырех расцветок на выбор. На территории России его продажи стартуют только в мае.

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