Стала известна дата начала продаж смартфона Samsung с гнущимся экраном

Недавно южнокорейским брендом Samsung был представлен гаджет Galaxy Fold с гнущимся безрамочным экраном, а сегодня стала известна дата начала его продаж.

Приобрести новинку можно будет уже 26 апреля текущего года. Напомним, что она оснащена 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В ее экран встроен новый дактилоскопический сканер. Устройство также обладает сразу двумя аккумуляторами и усовершенствованным чипсетом.

Благодаря новым технологиям девайс сможет заряжаться автоматически, если неподалеку от него имеются источники электроэнергии. Он также способен подзаряжать другие мобильные устройства. Galaxy Fold можно будет приобрести в одной из четырех расцветок на выбор. На территории России его продажи стартуют только в мае.