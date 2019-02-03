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АВТО

Спорткар Porsche 911 GT3 получил новую модификацию Touring

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категория: АВТО

В Сети появились фотографии и подробности новой модификации спортивного авто Porsche 911 GT3, получившей название Touring.

Хоть внешне новинка очень похожа на стандартную 911-ю модель, однако внутренне она значительно отличается от нее, так как получила множество улучшений на общую сумму в 60 000 долларов (около 3,9 миллиона рублей). К примеру, машина покрашена в оригинальный синий цвет, а также оснащена керамическими тормозами, расширенным баком, лифтованной подвеской и биксеноновой оптикой.

В салоне автомобиля можно увидеть педали из алюминия, спортивные углеродистые кресла и новую обивку из коричневой кожи. Владелец авто также решил заказать уникальную отделку дверей, которая обошлась ему почти в 2 тысячи долларов.

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