Составлен рейтинг самых удобных моделей авто в России

Эксперты решили составить рейтинг наиболее удобных моделей авто в РФ. За основу они взяли 3 критерия: внешний вид, стоимость и оснащение. В результате на 1-м месте оказался Volkswagen Polo.

По мнению специалистов, данный автомобиль имеет справедливую цену, высокую надежность и вариативность комплектаций. Затем идет компактный кроссовер Mitsubishi ASX с вместительным салоном и долговечным японским мотором. 3-ю строчку тоже заняла модель из Японии – Toyota Camry, которая считается одной из наиболее популярных в своем классе.

Южнокорейский автомобиль Kia Rio, который уже долгое время пользуется огромным спросом в России, смог занять 4-е место. Все благодаря своей относительно низкой стоимости и комфортному салону. В конце списка оказался кроссовер Nissan Qashqai, текущее поколение которого очень понравилось российским автомобилистам.