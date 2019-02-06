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АВТО

Skoda показала интерьер нового компакт-кросса Kamiq

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категория: АВТО

Чешским автопроизводителем Skoda был размещен первый кадр интерьера нового компакт-кросса Kamiq, предназначенного для авторынка Европы. Его премьера состоится в Женеве в следующем месяце.

Салон новинки во многом похож на интерьер прототипа Vision RS, показанного на Парижском мотор-шоу. В нем установлен огромный сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма, предназначенный для управления мультимедийной системой. Поверхность некоторых элементов будет имитировать кристаллическую структуру. Покупатели также смогут выбрать несколько типов обивки.

Объем багажника у автомобиля равен 400 литрам, а если сложить задние кресла, то он увеличится до 1395 литров. Ожидается, что его моторная гамма будет такой же, как и у Volkswagen T-Cross, то есть состоять из 3-цилиндровых бензиновых двигателей, выдающих от 95 до 115 «лошадок».

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