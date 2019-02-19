Сферический дисплей делает виртуальный мир более реалистичным

Виртуальная реальность часто вызывает у пользователя чувство изолированности от мира, так как в качестве их компаньонов выступают лишь компьютерные персонажи. Однако исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Саскачевана заявили, что они, возможно, обнаружили способ сделать виртуальную реальность более оживленным местом.

Ученые разработали шариковый VR-дисплей, который способен одновременно поддерживать до двух пользователей, применяя передовые методы калибровки и рендеринга графики, позволяющие получать полное трехмерное изображение без каких-либо искажений даже при просмотре картинки под разными углами.

По словам ведущего исследователя Сиднея Фелса, профессора по электротехнике и вычислительной технике в Университете Британской Колумбии, большинство сферических VR-дисплеев на рынке способны отображать правильное изображение только с одной точки обзора.

«Когда вы смотрите через наш шарик, трехмерная иллюзия выглядит высоко детализированной и правильной с любого угла», – объяснил Фелс. «Это позволяет двум пользователям применять один дисплей для выполнения какой-либо совместной задачи или наслаждаться многопользовательской игрой, находясь в одном пространстве. Это одна из самых первых сферических систем виртуальной реальности, обладающая такой возможностью».

Система, которую исследователи называют Crystal, включает в себя 24-дюймовый (600 миллиметров) полый шарообразный экран. Поверхность дисплея была изготовлена в Оттаве в полном соответствии с заранее подготовленными спецификациями, в то время как четыре высокоскоростных проектора и одна камера, используемые для создания изображений, калибровки и сенсорного контроля, были приобретены на рынке.

Исследователи сейчас работают над системой для четырех человек и видят много потенциальных применений для их дисплея в будущем, включая многопользовательские VR-игры, виртуальную хирургию и обучение с использованием технологий виртуальной реальности. Тем не менее, на данный момент времени они сосредоточены на том, чтобы подготовить свой экран для применения в приложениях телеконференций и автоматизированном проектировании.

«Представьте на минутку, что к деловой встрече в любой момент может присоединиться удаленный пользователь. В любой точке можно разместить хрустальный шар, который позволит вам видеть и следить за лицами людей в полноценном 3D», – сообщил Ян Ставнесс, профессор компьютерных наук в Университете Саскачевана и член исследовательской группы. «Или в вашей комнате сможет удаленно работать целая команда промышленных дизайнеров, которые будут совершенствовать дизайн с помощью виртуальной реальности и технологии отслеживания движения».

Пока что технология находится на раннем этапе создания, однако ученые считают, что она обладает огромным потенциалом.

«Мы не говорим, что сферический VR заменит плоские экраны или гарнитуры», – отметил Фелс, добавив при этом, что «это может стать хорошей альтернативой для осуществления мероприятий в виртуальной реальности, когда вы все еще хотите видеть и разговаривать с другими людьми, находясь дома, в офисе или на курорте».