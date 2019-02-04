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ГАДЖЕТЫ

Samsung Galaxy A90 может стать первым смартфоном бренда с выдвижной камерой

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категория: ГАДЖЕТЫ

Инсайдером Ice universe была опубликована информация о том, что модель Galaxy A90 может стать первым гаджетом Samsung, оборудованным выдвижной передней камерой.

По словам источника, данное решение позволит специалистам не добавлять в переднюю панель вырезы и отверстия, поэтому 99 процентов ее поверхности составит экран. Правда, подобная технология может повысить стоимость девайса, из-за чего купить его за 400 долларов уже не удастся.

Ранее сотрудники южнокорейского бренда заявили, что новые технологии вначале будут тестироваться на гаджетах бюджетного и среднего ценовых диапазонов. Если они будут признаны успешными, то затем их добавят во флагманские модели.

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