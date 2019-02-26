Рудковская повезла Плющенко в Куршавель для заглаживания своей вины

Яна Рудковская, известная ведущая, сделала своему мужу Евгению Плющенко роскошный подарок, свозив его на куророт Куршавель 23 февраля. Пользователи считают, что тем самым она заглаживает свою вину перед ним.

Ранее в Сети появились слухи о том, что между Рудковской и Филиппом Киркоровым, российским певцом, закрутился роман. Их уже не раз замечали вместе в романтической обстановке. К примеру, в предыдущем году исполнитель и телеведущая танцевали на яхте под песню «Ибица». Соответствующее видео было опубликовано на «Ютубе». Продюсер также опубликовала на своей страничке сообщение о том, что ее многое связывает с музыкантом помимо дружбы.

По этой причине поклонники артистки уверены, что поездка в Альпы является попыткой Рудковской извиниться перед супругом за свою измену, даже если между ней и Киркоровом не было интимной близости. Звездная пара отправилась на отдых вместе со своим сыном Александром.