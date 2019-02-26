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Рудковская повезла Плющенко в Куршавель для заглаживания своей вины

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Яна Рудковская, известная ведущая, сделала своему мужу Евгению Плющенко роскошный подарок, свозив его на куророт Куршавель 23 февраля. Пользователи считают, что тем самым она заглаживает свою вину перед ним.

Ранее в Сети появились слухи о том, что между Рудковской и Филиппом Киркоровым, российским певцом, закрутился роман. Их уже не раз замечали вместе в романтической обстановке. К примеру, в предыдущем году исполнитель и телеведущая танцевали на яхте под песню «Ибица». Соответствующее видео было опубликовано на «Ютубе». Продюсер также опубликовала на своей страничке сообщение о том, что ее многое связывает с музыкантом помимо дружбы.

По этой причине поклонники артистки уверены, что поездка в Альпы является попыткой Рудковской извиниться перед супругом за свою измену, даже если между ней и Киркоровом не было интимной близости. Звездная пара отправилась на отдых вместе со своим сыном Александром.

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