«Ростех» начал продажу телефона с защитой от прослушки

Представители «Ростеха» заявили о том, что на рынке РФ стартовали продажи нового телефонного аппарата, оснащенного криптозащитой, не дающей никому прослушивать разговоры его владельца.

По словам сотрудников госкорпорации, сборка устройств осуществляется на предприятии концерна «Автоматика». Физические лица не смогут приобрести его в рознице, а юридическим позволят заказывать любое количество, начиная от одной штуки. Стоимость гаджета составляет 85 000 рублей.

Данный девайс имеет уникальную ОС, разработанную российскими специалистами, но значительно урезанную для повышения защиты имеющейся в нем информации. Однако в «Ростехе» не стали раскрывать технические характеристики аппарата, сославшись на закрытый характер подобных сведений.