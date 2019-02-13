Российский беспилотник «Охотник» окажется сверхзвуковым

На страницах свежего выпуска журнала Air & Cosmos, издаваемого во Франции, появились возможные параметры российского боевого беспилотника С-70 «Охотник».

Материал был составлен с помощью Петра Бутовского, военного специалиста из России. В издании отмечается, что беспилотный летательный аппарат сможет нести на себе 2800 килограмм различного вооружения. Размах его крыла равен девятнадцати метрам, а длина составляет четырнадцать метров. Главной же особенностью новинки окажется скорость ее полета – 1400 км/ч, то есть она сможет преодолевать звуковой барьер.

Российский тяжелый БПЛА способен пролететь около 5 000 километров. Ранее сообщалось, что первый тестовой полет беспилотника будет осуществлен этой весной. До этого специалистами проводились наземные испытания, в ходе которых «Охотник» смог разогнаться до 200 км/ч.