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Россиянин построил суперкар Lamborghini на базе ВАЗ-2108

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Житель России смог создать копию автомобиля Lamborghini на основе отечественного авто ВАЗ-2108. Внешне транспортное средство сложно отличить от итальянского суперкара, но внутри оно осталось прежним.

Для разработки аналога итальянского авто россиянин применил материалы и механизмы, которые имелись у него под рукой. В результате автомобилист потратил сравнительно немного средств на переделку российской модели. Только при близком осмотре можно заметить, что машина все же отличается от оригинала. К тому же салон остался без изменений.

Технические характеристики копии тоже оставляют желать лучшего – на ней установлен 1,3-литровый мотор, мощность которого не превышает 64 «лошадки». Таким образом, с настоящей Lamborghini устраивать гонки не имеет смысла.

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