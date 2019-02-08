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КОСМОС

Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для ракеты «Союз-5»

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категория: КОСМОС

Дмитрием Рогозиным, руководителем «Роскосмоса», было сообщено об окончании сборочных работ, связанных с двигателем РД-171МВ, который предназначен для ракеты «Союз-5».

На своей страничке в «Твиттере» глава госкорпорации отметил, что сборка ускорителя была осуществлена специалистами НПО «Энергомаш», расположенного в Подмосковье. На сегодняшний день его готовят к проведению огневых испытаний. Рогозин добавил, что в плане мощности он не имеет себе равных на планете.

Данный двигатель создан на основе мощнейшего жидкостного ускорителя РД-170, разные варианты которого в свое время использовались в «Энергии». Представители «Роскосмоса» заявляют, что в РД-171МВ применяются детали и узлы, изготовленные в РФ. Его первое применение запланировано на 2022 год.

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