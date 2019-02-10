Renault представит обновленный кроссовер Captur эти летом

Французский автопроизводитель Renault собирается представить обновленный вариант компакт-кросса Captur уже этим летом. Новинка разрабатывается на базе модифицированной архитектуры CMF-B.

К основным особенностям автомобиля относят появление у него гибридной версии, которая будет оснащена 9,8-киловатными аккумуляторными батареями и дизельным мотором. На электрической тяге машина сможет проехать около 50 километров. Обычные моторы тоже изменятся, к примеру, модель будет оснащена новым двигателем объемом 1,3 литра.

В компании также обещают обновить внешний вид модели, однако она сохранит узнаваемые черты. Список оснащения пополнится дополнительными опциями и системами, включая автопилот второго уровня. Продажи новинки начнутся до конца 2019 года.